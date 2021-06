Atleta de Charlotte clasificó a los Olímpicos de Tokio

Charlotte, NC.- Anna Cockrell no cabe de la emoción. No solo estableció un récord de la USC sino que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio en 400 metros con vallas.

Ahora la atleta de Charlotte formará parte del equipo olímpico de Estados Unidos por primera vez en su carrera.

Anna Cockrell consiguió el domingo en las pruebas por equipos olímpicos de EE.UU. un tiempo de 53,70 segundos. Fue el tercer lugar de la final de los 400 metros vallas.

Su tiempo batió su propio récord escolar de 54,68 establecido en la misma pista de Oregon donde también ganó un título de NCAA.

El primer puesto fue para Sydney McLaughlin quien rompió el récord mundial con 51.90.

Few words can describe the emotion from @annacockrell48 after qualifying for the #TokyoOlympics.

So, turn the sound on, listen, and celebrate her. #TrackFieldTrials21 pic.twitter.com/Y4eml9fnMR

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) June 28, 2021