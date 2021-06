Variante Delta se mete en el dugout de UNC State Baseball

Raleigh, NC.- La altamente contagiosa variante Delta del coronavirus se metió en el dugout del equipo de béisbol de North Carolina State University y enfermó a ocho de sus jugadores.

Los jugadores contagiados con esta variante son los mismo que la semana pasada dieron positivo a los test de COVID-19.

La ola de contagios obligó a los Wolfpack a abandonar la College World Series. La universidad informó de que algunos de los jugadores que dieron positivo se habían vacunado previamente.

El rector de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Randy Woodson, se había pronunciado tras el equipo abandonar la College World Series.

“Nuestros estudiantes-atletas han trabajado increíblemente duro (…) No hay palabras que alivien el dolor que nuestro equipo y todos nuestros jugadores, entrenadores, personal y todo Wolfpack Nation están sintiendo a través de todo esto”.

