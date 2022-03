A Charlotte FC se le esfumó su primer punto

Atlanta, GA.- Jake Mulraney le dio la victoria 2-1 a Atlanta United sobre Charlotte FC con un agónico gol en el agregado del segundo tiempo. Al equipo de Queen City se le esfumó su primer punto en la historia.

Charlotte FC acumula tres derrotas en igual número de partidos. La última ha sido la más dolorosa. El gol de Jake Mulraney dejó a varios jugadores frustrados y tendidos en el engramado. Se les esfumó su primer punto.

El juego en el Mercedes-Benz Stadium estuvo dominado por los locales. El 62% de posesión, sin embargo, no se traducía en acciones de peligro continuas.

