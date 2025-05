La FDA aprobó tres nuevas solicitudes de colorantes naturales

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó tres nuevas solicitudes de colorantes que ampliarán la gama de colorantes naturales disponibles para que los fabricantes los utilicen de forma segura en los alimentos.

A través de un comunicado detallaron que los nuevos ingredientes se alinean con la prioridad de eliminar gradualmente los colorantes derivados del petróleo en el suministro de alimentos del país, como parte de la iniciativa más amplia de la administración para «Hacer que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable».

Al respecto, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., señaló que «damos un paso importante para Hacer que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable».

«Durante demasiado tiempo, nuestro sistema alimentario ha dependido de colorantes sintéticos derivados del petróleo que no ofrecen ningún valor nutricional y representan riesgos innecesarios para la salud. Estamos eliminando estos colorantes y aprobando alternativas naturales y seguras para proteger a las familias y promover opciones más saludables», afirmó.

En este sentido, detallaron que entre los nuevos colores aprobados está el “extracto azul de Galdieria, un colorante azul derivado del alga roja unicelular Galdieria sulphuraria. La FDA ha aprobado el uso del colorante en bebidas no alcohólicas y bases para bebidas, bebidas de frutas, batidos de frutas, jugos de frutas, jugos de vegetales, batidos lácteos, entre otros. La petición fue presentada por la empresa francesa Fermentalg”.

