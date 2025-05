Gobierno de Trump invertirá $25 millones al sistema de acogida

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció la inversión de 25 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2026, para brindar vivienda y apoyo a jóvenes que salen del sistema de acogida.

Así lo anunció la Primera Dama Melania Trump en la que detalló que con motivo a conmemoración del séptimo aniversario de la iniciativa BE BEST el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD) asignó fondos al programa Jóvenes en Acogida para la Independencia (FYI) de la Agencia.

“Me enorgullece haber logrado asegurar $25 millones para brindar vivienda a personas que salen del sistema de acogida por edad. Esta es otra medida esencial que garantiza la seguridad, el bienestar y la autonomía de quienes pertenecen a la comunidad de acogida”, afirmó Trump.

De la misma manera, reiteró que “el compromiso del secretario Scott Turner brindará a miles de jóvenes que salen del sistema de acogida asistencia para el alquiler y otros servicios de apoyo para promover la estabilidad y la autosuficiencia”.

First Lady Melania Trump Secures 25 Million Investment in Presidents FY 26 Budget for Foster Youth https://t.co/W19de1CCFp

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) May 9, 2025