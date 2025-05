Cámara de Representantes aprobó cambiar el nombre del Golfo de México

Washington.- El proyecto de ley para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La propuesta fue presentada por la congresista, Marjorie Taylor Greene, tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

El proyecto de ley, tiene como objetivo que todas las agencias federales actualicen los documentos y mapas con el nuevo nombre propuesto por el mandatario estadounidense.

🚨 BREAKING: The Gulf of America Act has PASSED the House! 🇺🇸

OUR military defends its waters, OUR business owners support its economy, & the AMERICAN PEOPLE fund its protection. 🌊🦅

This is one of President Trump’s MANY executive orders that needs to be codified into law.

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) May 8, 2025