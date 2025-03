Trump desde el Congreso: La era de oro en EE.UU. apenas está iniciando

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante su primer discurso en el Congreso reiteró que la “era de oro de Estados Unidos apenas está iniciando”.

Durante su discurso el cual fue de una hora y media aproximadamente, el primer mandatario destacó las políticas que ha emitido en el país durante su primer mes de gestión. Especialmente en la migración, economía y también en relación a la guerra de Ucrania con Rusia.

«Vamos a renovar la promesa del sueño americano y el país que merece nuestro pueblo. La era de oro de EE.UU. apenas está comenzando», afirmó Trump.

De la misma manera, el primer mandatario habló sobre los aranceles impuestos a México, Canadá y China, en la que afirmó que “otros países han usado los aranceles contra nosotros durante décadas. Ahora es nuestro turno”.

Trump destacó que los aranceles generarán en un lapso de tiempo corto un impacto en la economía. Sin embargo, afirmó que pronto fortalecerá la posición de Estados Unidos en el comercio global.

.@POTUS: "By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families — And in the near future, I want to do… pic.twitter.com/VXwY7iMwOq

