Rubio confirmó la liberación de los opositores asilados en la embajada de Argentina

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que los opositores venezolanos que se encontraban asilados en la embajada de Argentina, la cual estaba siendo custodiada por Brasil, fueron rescatados.

A través de una publicación en su cuenta en la red social X detalló que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”.

“Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas”, afirmó Rubio.

De la misma manera, destacó que “el régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2025