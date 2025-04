Trump recibió en la Casa Blanca a la primera ministra de Italia

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el jueves 17 de abril a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras la imposición de aranceles a la Unión Europea.

Durante el encuentro, en la Casa Blanca, el primer mandatario destacó que «es un honor tener con nosotros a la Primera Ministra de Italia Giorgia Meloni, que está haciendo un trabajo fantástico. Diría que ha conquistado Europa. Se ha convertido en una amiga, y tenemos una relación excelente”.

"I think @GiorgiaMeloni is a great Prime Minister. I think she's doing a fantastic job in Italy… She's one of the real leaders of the world." –President Donald J. Trump 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/NNQso5rC1d — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2025

.@POTUS: "It's an honor to have the Prime Minister of Italy with us… @GiorgiaMeloni, who's doing a fantastic job. I would say she has taken Europe by storm… she's become a friend, and we really have a great relationship." pic.twitter.com/jRtSsaCaO6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 17, 2025

“Italia es sin duda uno de nuestros grandes aliados, no sólo en Europa. Es una persona fantástica y hace un gran trabajo y nuestra relación es estupenda», afirmó Trump.

.@POTUS: Italy "is certainly one of our great allies, not just in Europe… She's a fantastic person and doing a great job and our relationship is great." pic.twitter.com/wnyAqf8ce5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 17, 2025

Habló sobre la guerra entre Ucrania y Rusia

De la misma manera, se refirió sobre la guerra entre Ucrania y Rusia en la que Trump destacó que «no culpo a Zelenski, pero no me entusiasma que haya empezado esa guerra. Es una guerra que nunca habría empezado si yo fuera presidente. Millones de personas estarían vivas y ahora estarían muertas».

Ver más: Gobierno de Trump exigió a Harvard registro de los estudiantes extranjeros

Por su parte, Meloni indicó “estoy segura de que podemos lograr un acuerdo. Estoy aquí para ayudar. No puedo negociar en nombre de la Unión Europea, pero mi intención es invitar al presidente Trump a una visita oficial a Italia y demostrar que, al organizar esta reunión con Europa, hay espacio para llegar a un entendimiento”.

En este sentido, ambos mandatarios manifestaron su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial que impida que los aranceles mutuos entre Estados Unidos y la Unión Europea escalen hasta un 20%.