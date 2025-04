Redada culmina con decomiso de drogas, armas y dos detenidos

Charlotte, NC.- Una redada conjunta entre varias divisiones del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y el FBI resultó en el decomiso de drogas, dinero en efectivo, armamento y la detención de dos personas en una residencia del suroeste de la ciudad.

Great work by multiple divisions and with the help of federal partners!

On Thursday, April 10, Steele Creek Division’s Crime Reduction Unit (CRU) officers executed a search warrant with assistance from Central Division’s CRU, Westover Division’s CRU and the @FBICharlotte Safe… pic.twitter.com/uGlaQqkb9E

