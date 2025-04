Los Knights caen ante los Sounds

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights cayeron por 6-3 ante los Nashville Sounds el martes 15 de abril por la noche. Los Knights conectaron diez hits y concedieron cuatro bases por bolas, pero no pudieron aprovechar tres oportunidades con las bases llenas.

A Tim Elko Double starts us off strong in the bottom of the 8th!

Knights trail the Sounds 6-2. pic.twitter.com/Ge2TjoM3AV

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) April 16, 2025