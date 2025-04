Washington.- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos anunció el retiro de 14.250 paquetes del medicamento Safetussin Max Strength Multi-Symptom Cough, Cold & Flu debido a un riesgo potencial de intoxicación en niños.

A través de un comunicado publicado en su portal web, indicaron que “el medicamento para el resfriado Safetussin de venta libre contiene acetaminofén, que debe presentarse en un envase a prueba de niños, según lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos”.

“El envase del producto no es a prueba de niños, ya que una tableta puede atravesar el aluminio, lo que supone un riesgo de intoxicación si un niño pequeño ingiere el contenido”, advirtió el escrito.

#RECALL: Kramer Laboratories recalls Safetussin Max Strength Multi-Symptom Cough, Cold & Flu Blister Packs due to risk of poisoning. The packaging is not child resistant as required by the PPPA. Get Refund. CONTACT: 800-824-4894 or https://t.co/k0mqh6QMKShttps://t.co/CFsfjUqM5y pic.twitter.com/STjFYmPDAn

— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) April 10, 2025