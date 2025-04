Gobierno de Trump envió a otro grupo de migrantes a El Salvador

Washington.- Un nuevo grupo de presuntos delincuentes de las bandas delictivas de Mara Salvatrucha, mejor conocida como MS-13 y el Tren de Aragua, fueron enviados por el gobierno de Donald Trump a El Salvador.

Así lo confirmó el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio en su cuenta en la red social X, en la que detalló que “anoche llegaron a El Salvador otros 10 delincuentes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras MS-13 y Tren de Aragua”.

De la misma manera, reiteró la “alianza entre Donald Trump y el y el presidente Nayid Bukele se ha convertido en un ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio”.

Last night, another 10 criminals from the MS-13 and Tren de Aragua Foreign Terrorist Organizations arrived in El Salvador.

The alliance between @POTUS and President @nayibbukele has become an example for security and prosperity in our hemisphere.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025