Suspenden temporalmente las solicitudes de Green Cards

Washington.- El gobierno de Donald Trump ordenó suspender temporalmente diversos procedimientos en las solicitudes de residencia permanente legal, mejor conocida como Green Cards.

A través de un comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que será una “pausa temporal”, la cual tendrá como objetivos concluir las solicitudes de ajuste de estatus, nombre oficial del trámite mediante el cual se otorga la residencia permanente.

De la misma manera, destacan que buscan realizar controles para detectar fraude, seguridad pública o amenazas a la seguridad nacional.

Se conoció que la suspensión del procesamiento fue implementada por la orden ejecutiva “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”. Además, trascendió que la medida ordena a las agencias federales “verificar y examinar en el mayor grado posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, ingresar o que ya se encuentren dentro de Estados Unidos”.

DHS is suspending green card applications for people who are already living in the US with asylee or refugee status! These applications have insane wait times already, and Trump is freezing them solely to make it easier to deny the applications and deport them. pic.twitter.com/5RhggbloNV

— David J. Bier (@David_J_Bier) March 25, 2025