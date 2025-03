Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el cierre de una empresa de helados en Maryland por contaminación.

A través de un comunicado indicaron que el martes 18 de marzo “el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland emitió un decreto de consentimiento de interdicto permanente contra Totally Cool, Inc., fabricante de helados y postres congelados con sede en Maryland, y su director ejecutivo y propietario, Michael J. Uhlfelder. El 8 de julio de 2024, la FDA suspendió el registro de Totally Cool como establecimiento de alimentos después de que una inspección de la empresa revelara la presencia de L. mono en sus instalaciones”.

De la misma manera, señalaron que la empresa fue cerrada por el “incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación vigentes para la seguridad alimentaria, incluyendo los requisitos de saneamiento para empleados y equipos”.

En este sentido, las autoridades sanitarias prohibieron a la empresa “Totally Cool y al Sr. Uhlfelder recibir, preparar, procesar, envasar, almacenar o distribuir, directa o indirectamente, cualquier producto alimenticio, a menos que cumplan con ciertos requisitos”.

Check out the latest FDA Roundup, our at-a-glance summary of agency updates:

On Tuesday, March 18, the United States District Court for the District of Maryland entered a consent decree of permanent injunction against Totally Cool, Inc., a Maryland-based…

