El Charlotte FC ficha al defensa Souleyman Doumbia

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció el 12 de marzo que el Club adquirió al defensor Souleyman Doumbia en préstamo hasta el 31 de diciembre de 2025, del club belga Standard Liège.

Another pillar on our backline. Another protector of the Fortress.

We have acquired Souleyman Doumbia on loan from Standard Liége! pic.twitter.com/zj6Rc4js5B

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 12, 2025