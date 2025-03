Departamento de educación anunció despidos masivos

Washington.- El Departamento de educación de Estados Unidos, anunció que despedirá a casi la mitad de su personas, tras las exigencias de las políticas de reducción por el gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado publicado en su página web, indicó que “como parte de la misión final del Departamento de Educación, este inició hoy una reducción de personal (RIF) que afecta a casi el 50% de su plantilla. El personal afectado será puesto en licencia administrativa a partir del viernes 21 de marzo”.

Al respecto, la secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló que “la reducción de personal de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan: estudiantes, padres y docentes”.

“Agradezco la labor de los dedicados servidores públicos y sus contribuciones al Departamento. Este es un paso significativo para restaurar la excelencia del sistema educativo de Estados Unidos”, destacó McMahon.

