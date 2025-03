Canadá alertó que EE.UU. lanzó una guerra comercial

Toronto.- Tras la aplicación de los aranceles de 25% de las importaciones a Canadá y México por el gobierno de Donald Trump, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, alertó que Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra su país.

A través de su cuenta en la red social X afirmó que “los canadienses somos razonables, pero no nos echaremos atrás en la lucha. No cuando nuestro país está en juego”.

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.

Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.

Not when our country is at stake.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025