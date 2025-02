Apple anuncia la construcción de una fabrica de IA en Houston

Texas.- La reconocida empresa tecnológica Apple sigue incluyendo a la Inteligencia Artifical (IA), está vez anunció la construcción de una nueva fabrica en la ciudad de Houston.

A través de un comunicado divulgado por diversos medios de comunicación se conoció que las nuevas instalaciones tendrán como objetivo ensamblar servidores de inteligencia artificial.

De la misma manera, estimó que con las nuevas oficinas aportarán con la creación de 20,000 empleos en investigación y desarrollo en Estados Unidos.

Apple bets big on America! 🇺🇸💰 A $500B investment, 20,000 jobs, and a cutting-edge AI server facility in Houston. Is this the dawn of an AI-powered manufacturing renaissance or just another corporate surrealist dream? 🤖🏭 pic.twitter.com/Y6ecILFLhG

Además, en el comunicado indicaron que invertirán al menos $500 mil millones de dólares los cuales estarán destinados en una variedad de áreas. Entre ellas compra de insumos a proveedores estadounidenses hasta la producción de contenido para su plataforma Apple TV+.

Al respecto, el CEO de Apple, Tim Cook, en el escrito enfatizó que la compañía mantiene su compromiso con la innovación en Estados Unidos. “Estamos entusiasmados con el futuro de la innovación en Estados Unidos y orgullosos de ampliar nuestras inversiones en el país”,

Por último, anunció que incrementarán la inversión en la producción de chips avanzados en Estados Unidos, con una alianza con la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Es de recordar, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció reciamente una reunión con el CEO de Apple, Tim Cook.

CALIFORNIA: Apple, amid tariff threats on Chinese imports, says it will invest $500 billion in the US over four years, hiring 20,000 workers and opening a Houston manufacturing plant in 2026, in its largest-ever US commitment. pic.twitter.com/Ywo0STfy5U

— KolHaolam (@KolHaolam) February 24, 2025