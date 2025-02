Detienen en Texas y Montana a integrantes del Tren de Aragua

DTexas.- Las autoridades policiales en Estados Unidos siguen rastreando a los miembros de la peligrosa banda delictiva venezolano del Tren de Aragua, logrando recientemente la captura de varios de ellos en Texas y Montana.

La información la dio a conocer el jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Michael W. Banks, quien señaló que durante diversos operativos realizados en la semana lograron la captura de estos peligrosos delincuentes.

“Esta semana, agentes de la Patrulla Fronteriza y sus socios en la aplicación de la ley en Texas y Montana detuvieron a varios miembros de la pandilla Tren de Aragua”, destacó Banks.

Border Patrol agents and law enforcement partners in Texas and Montana took multiple Tren De Agua gang members into custody this week. In Midland, TX, a Venezuelan national-ordered removed in June 2024-was handed over for prosecution. In Montana, three confirmed gang members were… pic.twitter.com/uFqxu5XwRa

