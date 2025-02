Tormenta invernal en Oregón dejó choque con más de 30 carros

Oregón.- Un choque en el que se vieron involucrados al menos 30 vehículos se registró en una de las principales carreteras de Oregón, tras la tormenta invernal que se registra en Estados Unidos.

Autoridades policiales señalaron que el accidente se registró en la Interestatal 84 cerca de Multnomah Falls, a unos 48 kilómetros al este de Portland.

La Oficina del Sheriff del Condado Multnomah, detalló que el suceso involucró entre 20 y 30 vehículos. Incluidos automóviles, camiones y semirremolques, y dejó a numerosos conductores atrapados en sus vehículos.

An SUV caught fire in the pileup on I-84, that's described by deputies as involving more than 100 cars, trucks and semi-trucks. Everyone was able to get out of the SUV. Responders are going car by car. There are reports of injuries; no number at this time. Whiteout conditions.… pic.twitter.com/mzqRuEBwOF

— Multnomah Co. Sheriff’s Office (@MultCoSO) February 13, 2025