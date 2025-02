Millones de personas bajo alerta por tormenta invernal en EE.UU.

Washington.- Más de 32 millones de personas en Estados Unidos, se mantienen bajo alerta por una nueva tormenta invernal que se registrará en las próximas horas.

El Servicio Metrológico Nacional de Estados Unidos, señaló en un comunicado que en gran parte del país se registrarán fuertes nevadas, con lluvias heladas. Además, pronostican que las temperaturas estarán 35 grados por debajo de los promedios estacionales.

Latest Key Messages for heavy snow and ice to spread from the Ohio Valley into the Mid-Atlantic today. ❄️ pic.twitter.com/ifD5Oq10Gr

Indicaron que las bajas temperaturas se registrarán desde la noche del martes 11 de febrero desde el norte de Kentucky hasta Virginia Occidental. De la misma manera, otras zonas afectadas serán el área metropolitana de Washington y Maryland, y valle de Ohio.

Asimismo, las autoridades alertaron que la tormenta invernal podría originar entre 4 y 8 pulgadas de nieve, específicamente al noreste de Kentucky hasta Virginia.

Mientras que en Kansas se tiene pronosticado que pueda caer hasta 10 pulgadas de nieve, por lo que han pedido a los habitantes precaución al momento de salir de sus hogares.

Impactful snowfall continues on track to impact the region late Tuesday night through Wednesday, including the potential for 6 or more inches of snow.

Regardless of final amount, the morning and evening commutes are likely to be impacted. Please plan accordingly. #kswx #mowx pic.twitter.com/wJowGqoCm5

