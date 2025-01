EE.UU. y Colombia llegan a un acuerdo para vuelos con deportados

Washington.- Tras el impase registrado el fin de semana entre el gobierno de Colombia con la administración de Donald Trump, tras no aceptar los vuelos de migrantes, la Casa Blanca anunció que llegaron a un acuerdo con los términos de Trump.

A través de un comunicado publicado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el gobierno de Petro aceptó “sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones o retrasos”.

🚨The Government of Colombia has agreed to all of President Trump’s terms pic.twitter.com/mQocusSGOC

Es de recordar, que el presidente de Colombia Gustavo Petro, rechazó el domingo 26 de enero los primeros vuelos de migrantes deportados, ya que a su juicio no recibían un trato “justo”.

Tras el rechazo de los vuelos, el primer mandatario estadounidense impuso aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50 % dentro de una semana. Así como también, la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

President Trump is not messing around when it comes to protecting America’s Homeland. pic.twitter.com/BFn1INKJcW

