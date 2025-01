Charlotte, NC.- En una controvertida declaración durante su visita a las áreas afectadas por el huracán Helene en NC, el expresidente Donald Trump sugirió la posibilidad de eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Según Trump, la agencia no ha cumplido con las expectativas en el manejo de desastres y propuso que los fondos se transfieran directamente a los estados para que gestionen sus propios esfuerzos de recuperación.

«Esto demuestra que FEMA no está funcionando como debería», afirmó Trump, quien visitó el estado para evaluar los daños causados por las recientes inundaciones. Carolina del Norte, un estado que describió como «abandonado por los demócratas», fue clave en sus victorias electorales previas y, según él, ha sufrido una mala gestión en emergencias bajo gobiernos demócratas.

La declaración se produjo en medio de su viaje hacia California, donde los incendios forestales han devastado vastas zonas. En paralelo, los republicanos en el Congreso enfrentan el desafío de equilibrar recortes presupuestarios promovidos por sectores conservadores con las promesas de reconstrucción hechas por Trump.

Además, el expresidente anunció que Michael Whatley, presidente del Comité Nacional Republicano y oriundo de NC, sería parte de los esfuerzos de recuperación del estado, trabajando en conjunto con el gobernador demócrata Josh Stein y miembros republicanos del Congreso.

