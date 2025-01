«Emilia Pérez» arrasó con las nominaciones de los premios Óscar

Los Ángeles.- El narcomusical “Emilia Pérez”, se encuentra entre las más nominadas a los premios Óscar, con 13 nominaciones en la noche más importante de la Academia.

En un primer comunicado se conoció que la española Karla Sofía Gascón, es la primera mujer transgénero en ser nominada a los Óscar, en la categoría de mejor actriz.

Gascón compite con la brasileña Fernanda Torres del drama brasileño “I’m Still Here”. Así como también en la misma categoría está Demi Moore (‘La sustancia’), Mikey Madison (‘Anora’) y Cynthia Erivo (‘Wicked’).

De la misma manera, se conoció que la dominicana Zoe Saldaña fue nominada a mejor actriz de reparto, también por su participación en “Emilia Pérez”.

En este sentido, Saldaña compartirá categoría con la actriz Mónica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Isabella Rossellini (Conclave).

The Brutalist entre las nominadas como mejor película

Por otro lado, “The Brutalist”, “I’m Still Here” se encuentran entre las nominadas a los premios Óscar a mejor película junto a “Anora”, de Sean Baker; “The Substance”, de Coralie Fargeat, y “A Complete Unknown”. de James Mangold.

Mientras que el resto de nominados a la 97 edición de estos premios son “Dune: Part Two”, de Denis Villenueve; “Nickel Boys”, de RaMell Ross; “Conclave”, de Edward Berger, y “Wicked” de Jon M. Chu.

