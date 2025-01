Cierran la página web y redes sociales de la Casa Blanca en español

Washington.- El gobierno de Donald Trump cerró la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca en español, la cual había sido habilitada por la administración del demócrata Joe Biden.

La información se conoció tras ingresar al portal web https://www.whitehouse.gov/es/, en la que los usuarios ven un mensaje de «Error 404». Además, está un botón de «Ir a Inicio» que dirigía a los usuarios a una página con un montaje de videos de Trump en su primer mandato y luego se redirecciona a la página web de la Casa Blanca administrada por el republicano.

The White House's Spanish website "La Casa Blanca," has been deleted.

The best part is the site telling them to “go home” 😂💀 pic.twitter.com/cIEUqX9nt6

— SHAUN (@speakerofjungle) January 21, 2025