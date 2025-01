Persistirán temperaturas peligrosamente frías

Charlotte, NC.- Un período prolongado de temperaturas peligrosamente frías persistirá hasta mediados de la semana en NC. Las nevadas ligeras continuarán en algunas partes de las montañas antes de llegar a su fin, según confirmó NC Emergency Management en su cuenta X.

An extended period of dangerously cold temps will linger through midweek.Light snow showers will continue for portions of the mountains through the morning hours before coming to an end. #ReadyNC pic.twitter.com/Sxah4cI6yk

Por su parte, el NC Department of Public Safety indicó que la alta presión del Ártico permanecerá sobre la región, manteniendo temperaturas extremadamente frías durante gran parte de la semana laboral en Carolina del Norte. Es probable que nieve en partes del este de NC desde el martes por la noche hasta la madrugada del miércoles y es posible reporten nieve en áreas más al oeste hasta el centro de NC.

Un Aviso de Clima Frío permanece vigente para partes de las montañas. Es posible que estos avisos sean necesarios nuevamente a partir del martes por la noche hasta el miércoles por la mañana.

Las Advertencias para una vigilancia de frío extremo ahora está vigente hasta el mediodía del miércoles para las montañas del norte.

La orientación tiende a reducir las cantidades de nieve en el centro y el este de Carolina del Norte desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles. La mejor probabilidad de nevadas medibles será durante las horas de la tarde del martes y nuevamente para la medianoche del miércoles.

Las mayores acumulaciones de nieve se pronostican en el este de NC (trace-1″) hasta la madrugada del miércoles, especialmente a lo largo de la costa, donde es posible que haya cantidades localmente más altas. Se esperan cantidades de nieve más bajas más al oeste a través de la llanura costera y en partes orientales del centro de NC.

Las precipitaciones invernales llegarán a su fin a primera hora del miércoles, pero es probable que las condiciones peligrosas de las carreteras persistan hasta el final de la semana en algunos lugares.

Es posible que haya otra ronda de precipitaciones invernales de jueves a viernes, pero los detalles serán más precisos en los próximos días.

Charlotte-Mecklenburg Emergency Management invitó a tomar medidas adicionales para evitar que las tuberías se congelen: «Especialmente si las temperaturas se mantienen por debajo del punto de congelación durante el día después de una helada nocturna».

Taking extra steps to prevent frozen pipes is important in our area, especially if temperatures stay below freezing in the day after an overnight freeze. Here are some easy ways to help prepare your house's plumbing:

Allow your faucets to drip slowly.

Keep your heat on.… pic.twitter.com/OjHDhhsnCG

— Charlotte-Mecklenburg Emergency Management (@CharMeckEM) January 20, 2025