Charlotte, NC.- Este 16 de enero, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) publicó su balance anual de fin de año 2024 que destaca una disminución en el crimen en general y reducciones en incidentes violentos y de delitos contra la propiedad, así como en la victimización por delitos contra la propiedad, aunque aumentaron los homicidios un 25%.

We have made significant strides in 2024. This time last year, we shared that juvenile crime was plaguing our community and auto thefts were through the roof.

CMPD is proud to report that auto thefts are down 8% which includes a 15% reduction from the Kia & Hyundai thefts we… pic.twitter.com/dIRC1YOuuI

— CMPD News (@CMPD) January 16, 2025