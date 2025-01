Inflación en EE.UU. cerró el 2024 con el aumento del 2,9%

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos, anunció que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió dos décimas en diciembre, ubicándose en 2,9 % cerrando el 2024 lejos del objetivo del 2 %.

A través de su informe mensual, detalló que el dato subyacente del IPC, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se redujo una décima en diciembre hasta el 3,2 %.

De la misma manera, medios económicos señalaron que el dato de inflación subió un 0,4 %, por encima de lo previsto por los analistas. Al mismo tiempo, destacan que en términos subyacentes, las subidas se moderaron del 0,3 % de noviembre al 0, 2 % en diciembre.

Los expertos destacan que el repunte del dato general de inflación fue responsabilidad en un 40 % del incremento de los precios de la energía en un 2,6 %, con una fuerte subida del costo de la gasolina, en un 4,4 %.

CPI for all items rises 0.4% in December; gasoline and shelter up https://t.co/dJyJeKmvth #CPI #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) January 15, 2025