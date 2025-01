Tasa de desempleo en Estados Unidos bajó un 4,1%

Washington.- En un reciente informe del Departamento del Trabajo detalló que la tasa de desempleo en Estados Unidos, bajó al 4,1% en el mes de diciembre.

A través del escrito destacó que el mes pasado, la contratación en el país fue de 256.000, frente a una cifra revisada de 212.000 en noviembre.

De la misma manera, indicó que el crecimiento del empleo aumentó el mes pasado desde los 212.000 de noviembre.

🧵 The economy added 256,000 jobs in December and the unemployment rate remained low at 4.1% with job gains in health care, retail and government. Read the latest @BLS_gov report at https://t.co/YhLEuaacSN

🏥 Health care: +46K

🛍️ Retail: +43K

— U.S. Department of Labor (@USDOL) January 10, 2025