Washington.- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó civilmente al empresario, Elon Musk por un supuesto fraude de valores en la compra en 2022 de la red social Twitter, actualmente conocida como X.

Medios de comunicación detallaron que la demanda señala que Musk omitió informar sobre la acumulación de una participación activa en Twitter como estaba obligado a hacer, lo que le habría permitido adquirir acciones a “precios artificialmente bajos”.

Asimismo, trascendió que en el documento, señala que el empresario compró Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, a principios de ese año habría acumulado el 9 % del accionariado, sin revelarlo públicamente a tiempo.

The SEC has filed a lawsuit against Elon Musk for allegedly failing to disclose his stake in Twitter in a timely manner. The SEC claims that Musk saved approximately $150 million by purchasing shares at artificially low prices.#ElonMusk #SEC #lawsuit pic.twitter.com/ssbs3cXOlq

— Progressive Robot (@ProgresiveRobot) January 15, 2025