María Corina Machado: Maduro consolidó un golpe de Estado

Caracas.- Luego de varias horas de suspenso para millones de venezolano, la líder política de la oposición, María Corina Machado, envió un mensaje denunciando “Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado y la violación de nuestra Constitución”.

A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, indicó “hoy, 10 de enero, dejó un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela. Maduro consolidó un golpe de Estado”.

“Maduro viola la Constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua. Maduro no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más“, afirmó Machado.

De la misma manera, enfatizó que “Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares”.

En este sentido, insistió en su mensaje en el que llamó a los venezolanos a ejercer “con fuerza su derecho a protestar” y mantenerse firme en su reclamo. “Es hora de hacer lo que sea necesario para restituir nuestra Constitución. Gloria al Bravo Pueblo!”.

10 de enero de 2025 Haremos lo que sea necesario para restituir la Constitución. VENEZUELA SERÁ LIBRE! pic.twitter.com/dDVy7IjfNB — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

Edmundo será proclamado como Presidente de Venezuela

Por otro lado, la líder opositora venezolana, se refirió sobre las comunicaciones que ha tenido con Edmundo González Urrutia, en la que señaló que “hemos estado en comunicación permanente durante su extraordinario recorrido por naciones de nuestro hemisferio, donde ha sido recibido con los honores de Jefe de Estado electo y con el amor de miles y miles de venezolanos que viven en estos países”.

“Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto. Cuando las condiciones sean las adecuadas”, afirmó Machado.

Ver más: Secuestran a la líder opositora María Corina Machado en Caracas

Asimismo, explicó que “decidimos que no es conveniente que el día de hoy (viernes) ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”.

Machado habló sobre su secuestro

Por último, Machado habló sobre su secuestro del jueves 9 de enero, al salir de la concentración en Chacao.

Relató que tras abandonar la zona de la manifestación, “a la altura del Liceo Gustavo Herrera, nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas. Pudimos avanzar y, a la altura del distribuidor Altamira, escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron”, narró.

“Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente por detrás fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra en el medio de dos hombres. Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda”, agregó la líder opositora.

Además, indicó que “en el trayecto, a bordo de la moto, escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleita. Aunque, después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera”.

Por último, indicó que antes de dejarla en libertad, los funcionarios le pidieron que grabara un video como fe de vida. Al mismo tiempo, afirmó que esta maniobra dejó al descubierto “las profundas contradicciones que hay dentro del régimen” y de su división interna.

Video: Venezuela ante una fecha clave: Charlotte lista para el llamado a las calles