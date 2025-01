EE.UU. aumenta la recompensa por la captura de Maduro y sus aliados

Washington.- Tras la juramentación de Nicolás Maduro, la administración de Joe Biden, aumentó la recompensa de 15 a 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado se conoció que las medidas se originan tras las nuevas sanciones que se imponen el viernes 10 de enero después de que Maduro jurara el cargo en medio de acusaciones de “golpe de Estado” por parte de la oposición.

De la misma manera, el gobierno de Estados Unidos ofrece la recompensa de 25 millones por información que lleve a la captura del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, agregó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, por quien ofrecen 15 millones por el arresto.

The Narcotics Rewards Program offers a total of up to $65M for info leading to the arrests and/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, and Vladimir Padrino López. https://t.co/h5xyNFOFuf pic.twitter.com/pOHkkeHDUn

— US Dept of State INL (@StateINL) January 10, 2025