Maduro se juramenta en Venezuela sin publicar las actas de su victoria

Caracas.- Nicolás Maduro se juramentó como presidente de Venezuela el viernes 10 de enero ante la Asamblea Nacional (AN), sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara las actas de su supuesta victoria.

En un acto catalogados para muchos exprés, Maduro llegó alrededor de las 10:00 de la mañana en compañía de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

La juramentación que anteriormente se realizaba en el hemiciclo principal de la Asamblea Nacional, se efectuó esta vez, en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional.

En la ceremonia, solamente estuvo presente el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel y luego llegó el mandatario de Nicaragua Daniel Ortega. Asimismo, estuvieron, diversas delegaciones de otros países aliado al gobierno de Maduro.

Además, asistieron el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso. Así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

“Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, que haré cumplir todos su mandatos, inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia”, afirmó Maduro ante el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Por último, Maduro juró sobre un ejemplar original de la Constitución firmada por el fallecido presidente Hugo Chávez y aprobada mediante referéndum en diciembre de 1999. Además, en sus palabras aseguró que se inicia el “periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia”.

Es de mencionar, que esta juramentación fue rechazada por varios países entre ellos Chile, Panamá, España, Republica Dominicana y especialmente Estados Unidos.

The Venezuelan people and world know that Nicolas Maduro clearly lost the 2024 presidential election and has no right to claim the presidency today. We stand ready to support a return to democracy in Venezuela.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2025