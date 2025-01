Estadounidenses despidieron al expresidente Jimmy Carter

Washington.- El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, fue homenajeado en su funeral realizado el jueves 9 de enero desde la ciudad de Washington.

En una emotiva ceremonia desde la Catedral Nacional desde Washington, estuvieron presente el presidente Joe Biden, el presidente electo Donald Trump y líderes políticos como Barack Obama y la vicepresidente Kamala Harris.

Además estuvieron presente líderes políticos internaciones tales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante su discurso, Biden elogió al 39º presidente que murióa la edad de 100 años. Al mismo tiempo describió a Carter como “un hombre de carácter, valor y compasión”.

“Carter era un hombre decente. Creo que Carter veía el mundo no desde aquí, sino desde aquí, donde todos los demás viven”, afirmó el demócrata.

Ver más: Líderes mundial lamentan la muerte del expresidente Jimmy Carter

De la misma manera, destacó que “la amistad de Jimmy Carter me enseñó, y a través de su vida nos enseñó, que la fuerza de carácter es más que un título o el poder que ostentamos”.

Join @FLOTUS , @VP , @SecondGentleman , and me as we attend a memorial service for former President Jimmy Carter. https://t.co/0d5Hm7ibZB

Por otro lado, se pudo evidenciar en la ceremonia largas filas de estadounidenses que tuvieron esperar varias horas para pasar junto a su ataúd, cubierto con la bandera nacional.

Tras culminar la ceremonia fúnebre, el ataúd de Carter fue colocado en un coche fúnebre, que partió acompañado de familiares e invitados en una caravana hacia la Base Conjunta Andrews para regresar a Georgia

En la base aérea se realizaron más homenajes, incluida una salva de 21 disparos, antes de que el ataúd fuera cargado en el avión junto con los familiares del expresidente.

President Jimmy Carter was a gifted man who walked with humility, modesty, and grace. On Tuesday, I had the honor of delivering a eulogy at his Lying in State Ceremony.

Today, we will gather at the National Cathedral to reflect on President Carter's life of service to our nation… pic.twitter.com/sF53pKF4Z6

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 9, 2025