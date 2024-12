Líderes mundial lamentan la muerte del expresidente Jimmy Carter

Washington.- Tras la muerte del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, líderes mundiales han manifestado sus condolencia a sus familiares, además destacando el trabajo que realizó Carter.

Entre los más destacados se encuentra el del presidente elector de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que los estadounidenses tienen una “deuda de gratitud” al expresidente Carter.

Ver más: Falleció a los 100 años el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter

A través de sus redes sociales precisó que “los desafíos a los que Jimmy se enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo en sus manos para mejorar la vida de todos los estadounidenses”.

“Por eso, todos tenemos con él una deuda de gratitud”, destacó Trump.

Mientras que el presidente saliente de EE.UU. Joe Biden indicó en sus redes sociales, que “durante más de seis décadas, Jill y yo tuvimos el honor de llamar a Jimmy Carter un querido amigo”.

“Pero lo extraordinario de Jimmy Carter es que millones de personas en Estados Unidos y el mundo que nunca lo conocieron también lo consideraban un querido amigo”, acotó Biden.

Over six decades, Jill and I had the honor of calling Jimmy Carter a dear friend.

But, what’s extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people throughout America and the world who never met him thought of him as a dear friend as well. pic.twitter.com/irknhZ6CJY

— President Biden (@POTUS) December 29, 2024