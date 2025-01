Afirman que es poco probable que aranceles de Trump impacte la inflación

Washington.- El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que es «poco probable que aranceles de Trump tengan impacto en la inflación».

Estas declaraciones las ofreció tras los rumores de la subida de aranceles del presidente electo Donald Trump que podrían agudizar la inflación.

En este sentido, Waller reiteró que es poco probable que eventuales incrementos de aranceles cuando Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos tengan un efecto «significativo o persistente”.

Speech by Governor Waller on the economic outlook @OECDeconomy: https://t.co/17V3yrTjZt

Watch live: https://t.co/ZYOFa73zUz

— Federal Reserve (@federalreserve) January 8, 2025