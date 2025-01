Identifican al responsable de la masacre en New Orleans

New Orleans.- Como Shamsud-Din Bahar Jabbar quedó identificado el responsable de la masacre registrada en New Orleans que dejó al menos 15 muertos y 30 heridos.

Así fue confirmado por el FBI, que señaló que tras las investigaciones localizaron una “bandera de ISIS” en el vehículo que atropelló a decenas de personas el 31 de diciembre del 2024.

A través de un comunicado señalaron que “se localizó una bandera de ISIS en el vehículo y el FBI está trabajando para determinar las posibles asociaciones y afiliaciones del sujeto con organizaciones terroristas”.

De la misma manera, indicaron que Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, era ciudadano estadounidense de Beaumont, Texas.

Los agentes de seguridad destacaron además que se encontró en el vehículo “armas y un posible artefacto explosivo improvisado”. Así como otros posibles artefactos explosivos improvisados en el céntrico barrio donde se produjo el ataque.

“Conducía una camioneta Ford, que parece haber sido alquilada, y estamos trabajando para confirmar cómo el sujeto llegó a poseer el vehículo”, acotó el escrito del FBI.

FBI Statement on the Attack in New Orleans https://t.co/Wt2I0kj9fV

The FBI has set up a digital tip line, and we ask anyone with information or video of the incident to submit them to https://t.co/LLKUGwHYhY or call 1-800-CALL-FBI.

— FBI (@FBI) January 1, 2025