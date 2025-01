Mike Johnson fue reelegido como presidente de la Cámara de Representante

Washington.- El republicano Mike Johnson fue reelegido el viernes 3 de enero como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras una tensa ronda de votación.

Durante los comicios Johnson obtuvo 218 votos a favor frente a los 215 de Hakeem Jeffries, el candidato demócrata al que han votado todos en bloque.

Sin embargo, se conoció que horas antes el republicano no tenía los votos necesarios, por lo que trascendió que tuvo que negociar un cambio en el sentido del voto de dos congresistas tras una primera votación a viva voz.

Congratulations to @SpeakerJohnson on his re-election to lead our conference through the 119th Congress.

Under his leadership, House Republicans are ready to work with President @realDonaldTrump to fix our economy, secure our borders, unleash American energy, and lower taxes for…

— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) January 3, 2025