Musk reitera su promesa en defender el programa de visado H-1B

Washington.- El multimillonario empresario Elon Musk, prometió recientemente defender el programa de visados H-1B para trabajadores tecnológicos extranjeros.

A través de su cuenta en la red social X, señaló que “irá a la guerra” para defender el programa de visado para los trabajadores tecnológicos, el cual está en disputa entre partidarios del republicano Donald Trump.

«La razón por la que estoy en Estados Unidos junto con tantas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron fuerte a Estados Unidos es gracias al H1B.»

Asimismo, destacó que «voy a ir a la guerra en este tema».

Ver más: USCIS publicará en el 2025 edición revisada del Formulario I-129

Por otro lado, medios de comunicación indicaron que Musk, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Sudáfrica, ha sido titular de un visado H-1B.

Asimismo, trascendió que su empresa de coches eléctricos Tesla obtuvo 724 de estos visados este año. Los visados H-1B suelen tener una duración de tres años, sin embargo, sus titulares pueden prorrogarlos o solicitar la tarjeta de residencia.

Por último, es de mencionar que el presidente electo Donald Trump ha guardado silencio sobre la cuestión. La transición de Trump no respondió a una petición de comentarios sobre los tuits de Musk y el debate sobre los visados H-1B.

55% of billion dollar+ tech companies were started by immigrants.

Google + Intel + Tesla were all founded or built by immigrants.

They employ 400,000+ people collectively.

Percentage of workforce allowed to be H1-B is effectively capped at 15% for big tech companies.

The… https://t.co/MiADyjY7AK

— Kaizen D. Asiedu (@thatsKAIZEN) December 28, 2024