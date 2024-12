Charlotte, NC.- Los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan el incidente de asalto con arma letal ocurrido el lunes por la tarde en la cuadra 8800 de EWT Harris Blvd en Hickory Grove Division y dieron con un sospechoso que posteriormente identificaron como Lamarius Ramel Anthony, de 21 años de edad.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department continue to investigate the Assault with a Deadly Weapon incident from Monday afternoon in the 8800 block of E.W.T. Harris Blvd in the Hickory Grove Division. The preliminary investigation shows that a CMS school bus was…

— CMPD News (@CMPD) December 17, 2024