Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan una colisión fatal que involucró a dos vehículos en Providence Division.

Fatal Crash Investigation in the Providence Division. See full release: https://t.co/MTtVRO4nb9

— CMPD News (@CMPD) December 12, 2024