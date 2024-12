Trump es nuevamente la Persona del Año de la revista Time

New York.- La revista Time eligió como Persona del Año 2024 al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su escrito, la reconocida revista destacó que el republicano fue reelegido por “organizar un regreso de proporciones históricas. Impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense”.

Al respecto, Sam Jacobs, editor jefe de Times, señaló que “en la cúspide de su segunda presidencia. Todos nosotros (desde sus partidarios más fanáticos hasta sus críticos más fervientes) vivimos en la Era de Trump”.

Trump says he will honor the Senate’s role in confirming or rejecting his appointments but does not rule out using recess appointments or installing acting agency heads.

“I really don’t care how they get them approved as long as they get them approved.”

— TIME (@TIME) December 12, 2024