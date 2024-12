Rebeldes sirios derrocan la dictadura de la familia Assad

Damasco.- El gobierno sirio liderado por la familia Assad fue derrocado durante el domingo 8 de diciembre.

Medios internacionales señalaron que los rebeldes sirios tras una ofensiva relámpago en 10 días aproximadamente lograron el control de Damasco, capital de Siria.

Asimismo, a través de un comunicado publicado por los medios locales divulgaron un video en el que se evidencia a un grupo de hombres decir que el presidente, Bashar Assad, había sido derrocado y todos los presos en cárceles habían sido liberados.

Indicaron que el grupo de la oposición, llamaron a todos los ciudadanos y combatientes opositores a preservar las instituciones estatales del “estado sirio libre”.

De la misma manera, se conoció que el primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, sostuvo que el gobierno estaba listo para “tender la mano” a la oposición y entregar sus funciones a un gobierno de transición.

Por su parte, la Embajada de Siria en Rusia confirmó que el depuesto presidente sirio Bashar al Assad se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia.

Mientras que, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, evitó comentar la presencia de Al Assad y su asilo en Rusia.

“Sobre el lugar en que se encuentra el señor Al Assad ahora no hay nada que decir”, dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, recalcó que Rusia no está obligada a anunciar oficialmente las concesiones de asilo.

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atribuyó la caída en Siria de Bachar al Asad a la debilidad de Irán y Rusia.

En conferencia de prensa destacó que hablará con todas las facciones, después de que los insurgentes islamistas entraran en Damasco.

