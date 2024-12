A&T amplía su asociación con Sinclair Broadcasting

Greensboro.- El Departamento de Atletismo Intercolegial de la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte se complace en anunciar la extensión de su asociación con Sinclair Broadcasting para transmitir partidos de baloncesto masculino y femenino selectos desde el Corbett Sports Center.

A&T (@ncataggies) Extends Partnership With Sinclair Broadcasting

They will broadcast four @ncatmbb home games and five @LadyAggieBall home games.#AggiePride

https://t.co/RgJrEmcj7G

— N.C. A&T Athletics (@NCATAGGIES) December 5, 2024