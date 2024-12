Asesinan a tiros al director de reconocida aseguradora en New York

New York.- El director ejecutivo de la aseguradora de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles 4 de diciembre en Manhattan.

Autoridades policiales indicaron que el suceso se registró a pocos metros de un hotel, cuando un hombre lo atacó a tiros, dejándolo gravemente herido en la calle.

Al respecto, la jefa de la Policía (NYPD), Jessica Tisch, en una rueda de prensa señaló que el suceso se trató de ataque “premeditado, planeado y selectivo”. Al mismo tiempo, detalló que el sospechoso esperó a que Thompson se acercara antes de dispararle varias veces, hiriéndole en la espalda y la pierna. Luego huyó en una bicicleta eléctrica.

De la misma manera, señaló que el empresario de 50 años de edad se dirigía al hotel Hilton de Midtown, a unas calles de Times Square, para participar en la jornada de inversores de su empresa cuando fue tiroteado poco antes de las 7:00 de la mañana.

Señaló que las autoridades policiales llegaron inmediatamente al lugar y Thompson fue trasladado a un hospital donde se certificó su muerte.

At the early stages in our investigation this appears to be a brazen, targeted attack — this does not appear to be a random act of violence.

The full investigative effort of the NYPD is underway, and we will not rest until we apprehend the shooter.

Right now we are asking for… https://t.co/qnllIxo1Zc

— Jessica S. Tisch (@NYPDPC) December 4, 2024