Charlotte, NC.- Adam Thielen sabe, quizás mejor que nadie, lo que el trabajo duro y la dedicación pueden hacer por una carrera y una vida. Es por eso que el receptor veterano de la NFL se ha comprometido a contribuir con su comunidad, ayudando a inspirar a la próxima generación a encontrar esa misma pasión. Ahora, la comunidad le agradece de la misma manera.

Congrats to our Walter Payton Man of the Year nominee.

You earned it 👏👏👏 pic.twitter.com/xVD8PCuYFi

— Carolina Panthers (@Panthers) December 5, 2024