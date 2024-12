Compras por internet registraron récord en Black Friday

Washington.- Los estadounidenses registraron un récord en las compras durante el Black Friday por internet.

Así lo dio a conocer un reciente estudio publicado por Adobe Analytics, que precisó que durante ese día se alcanzó un récord de hasta casi 11.000 millones de dólares.

De la misma manera, detallaron que los datos del comercio electrónico en Estados Unidos, contabilizaron el volumen de ventas efectuadas, las cuales podrían oscilar entre los 10.700 y 11.000 millones de dólares, una cifra que supondría un récord.

En este sentido al cierre del viernes 29 de noviembre las ventas por internet fueron un 8 % superiores a las del Viernes Negro del año pasado, de acuerdo a los primeros datos de Adobe Analytics.

Ver más: Bitcoin registra un nuevo récord superando los 95 mil dólares

Además, la empresa especializada en datos del comercio electrónico, señaló que la proyección va en línea con el récord registrado en Acción de Gracias, jornada en la que las ventas por internet sumaron 6.100 millones de dólares, es decir un 9 % más que el año pasado, de acuerdo a la firma consultora.

Por último, indicaron que entre los artículos más buscados por el consumidor estadounidense durante el ‘Black Friday’ figuraron los juguetes, que registraron rebajas de más del 27 % y cuyas ventas superaron en un 178 % a las de un día promedio de octubre.

Are you ready for the peak shopping season? 🛒

👉 Maximize your success by following these key front-end strategies for your digital storefront: https://t.co/4SqFwhYie4

— Adobe Experience Cloud (@AdobeExpCloud) December 2, 2024