Hornets tiene una oportunidad de luchar en otra derrota difícil

Charlotte, NC.- Sin cinco de sus seis mejores anotadores, los Charlotte Hornets necesitaban un planteamiento de todo el equipo para el partido matinal del viernes en casa contra los New York Knicks. Una tercera exhibición defensiva consecutiva los mantuvo a flote hasta el final, pero no fue suficiente para evitar una derrota por la mínima (99-98) en la Emirates NBA Cup en el Spectrum Center.

An early defensive tone and intensity helped the Charlotte Hornets notch a third straight game allowing under 100 points, but they came up just a play or two short in another close 99-98 loss to the New York Knicks in Friday's home matinee.

