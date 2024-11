Capturan a otro integrante del Tren de Aragua en Tennessee

Tennessee.- Autoridades policiales sigue capturando a los integrantes de la banda delictiva venezolana del “Tren de Aragua”, quienes han causado terror en diversas ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades policiales de Tennessee, lograron capturar recientemente a uno de los delincuentes de esta peligrosa pandilla en el condado Hamilton.

Sobre el caso se conoció que el detenido fue identificado como Adelvis Rodríguez-Carmona, de 30 años, quien presuntamente dirigía una red de tráfico sexual en un hotel de Chattanooga.

Asimismo, se conoció que fue acusado de patrocinar la prostitución y posesión de marihuana, Xanax, crack y un arma.

Medios locales señalaron que Rodríguez-Carmona había sido arrestado en otros dos estados después de que cruzó ilegalmente la frontera sur de EE.UU. en julio de 2022, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

TREN DE ARAGUA IN TENNESSEE: A member of the violent Venezuelan gang now operating in Tennessee is charged in connection with a human trafficking operation in Chattanooga. https://t.co/WuwdZltoMQ

Mientras que el año pasado fue detenido en la ciudad de New York por presuntamente robar en una tienda departamental JCPenney en Queens. Luego en febrero de 2024, fue arrestado en Chicago por su presunta participación en un tiroteo desde un vehículo en el barrio Little Italy de Chicago que dejó a una mujer de 27 años en estado crítico, pero fue terminó en libertad.

Por último, en marzo de 2024, Adelvis Rodríguez-Carmona fue detenido y llevado al Centro de Detención del Condado de Dodge en Juneau, Wisconsin, a la espera de los procedimientos de deportación de inmigración, pero fue liberado nuevamente por ICE en Wisconsin antes de viajar a Tennessee.

Adelvis Rodriguez-Carmona

He’s a member of the Tren de Aragua gang.

ICE actually had him in custody, but released him. He was arrested in Cicero & NYC as well, but released.

Now he’s been arrested in Tennessee for sex trafficking & guess what they aren’t letting him go. pic.twitter.com/hZq98FGaHL

— Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) November 28, 2024